Марселино и Роберт Морено претендуют на должность главного тренера «Монако» - Советский спорт
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28 декабря 2019 23:08ФутболШарафудинов Виктор

Марселино и Роберт Морено претендуют на должность главного тренера «Монако»

Завтра португалец Леонарду Жардим попрощается с монегасками.

Не успела во французской прессе появиться новость о скором расставании «Монако» и Леонарду Жардима, как журналисты взялись дружно искать преемников португальского специалиста.

RMC Sport утверждает, что новым тренером французского клуба станет бывший тренер сборной Испании Роберт Морено. В то же время, L’Equipe сообщает, что фаворитам на пост, который вот-вот станет вакантным, является Марселино Гарсия Тораль, под чьим руководством «Валенсия» в прошлом сезоне выиграла Кубок Испании.

Морено в нынешнем году руководил сборной Испании, поскольку Луис Энрике был вынужден оставить работу из-за тяжелой болезни своей дочери. Когда 19 ноября бывший тренер «Барселоны» вернулся в национальную команду, Морено покинул тренерский штаб «красной фурии».

Марселино Гарсия Тораль работал с «Валенсией» с лета 2017-го по сентябрь нынешнего года. Хотя в прошлом сезоне левантийцы выиграли Кубок Испании и заняли четвертое место в примере, Марселино покинул клуб из-за разногласий с руководством.

Решение о прекращении сотрудничества «Монако» и Жардима было принято сегодня. В воскресенье 29 декабря португалец проведет последнюю тренировку и попрощается с футболистами.

Жардим работает с «Монако» с 2014 года. 11 октября 2018-го его уже увольняли, однако поскольку под руководством Тьерри Анри результаты не улучшились, уже три с половиной месяца спустя (25 января нынешнего года), португалец вернулся к обязанностям главного тренера монегасков.

В данный момент команда, за которую выступает Александр Головин, занимает в лиге 1 седьмое место, набрав 28 очков в 18 матчах.

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