Официально: Роберт Морено сменил Леонарду Жардима в «Монако» - Советский спорт
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28 декабря 2019 23:47ФутболШарафудинов Виктор

Официально: Роберт Морено сменил Леонарду Жардима в «Монако»

С монегасками будет работать бывший главный тренер сборной Испании.

Клуб французской лиги 1 «Монако» официально объявил о расставании с Леонарду Жардимом. Место португальца на посту главного тренера займет Роберт Морено. Контракт заключен до июня 2022 года.

В нынешнем году сборная Испании фактически провела под руководством Морено девять матчей, одержав семь побед при двух ничьих и завоевав прямую путевку на Евро-2020. 42-летний специалист руководил «красной фурией», пока его начальник Луис Энрике был сосредоточен на лечении тяжело больной дочери. Когда бывший тренер «Барселоны» вернулся в сборную в середине ноября, Морено принял решение покинуть тренерский штаб национальной команды.

До сборной Испании Роберт помогал Луису Энрике в качестве ассистента в «Роме», «Сельте» и «Барселоне».

Жардим работал с «Монако» с 2014 года с перерывом на три месяца по ходу минувшего сезона. В октябре 2018-го португалец сдал дела Тьери Анри, но уже в январе нынешнего года вернулся к работе, чтобы спасти монегасков от вылета. Высшим достижением «Монако» под руководством Жардима осталась победа в чемпионате Франции в сезоне-2016/17.

В данный момент команда, за которую выступает Александр Головин, занимает в лиге 1 седьмое место, набрав 28 очков в 18 матчах.

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