«Манчестер Юнайтед» победил в гостях «Бернли»

«Бернли» потерпел домашнее поражение от «Манчестер Юнайтед» со счетом 0:2 в матче 20-го тура АПЛ.

На 44-й минуте счет открыл нападающий гостей Антони Марсьяль. На пятой добавленной ко второму тайму минуте окончательный счет установил форвард «МЮ» Маркус Рэшфорд.

Манкунианцы набрали 31 очко и поднялись на пятое место в турнирной таблице. «Бордовые» идут на 13-й строчке – 24 очка.

1 января «МЮ» сыграет на выезде с «Арсеналом», а «Бернли» примет дома «Астон Виллу».