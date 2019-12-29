«Вест Хэм» уволил Пеллегрини Чилийский специалист руководил командой с 2018 года.

Официальный сайт «Вест Хэма» объявил о том, что Мануэль Пеллегрини уволен с поста главного тренера команды. Это произошло после поражения в домашнем матче 20-го тура чемпионата Англии против «Лестера» (1:2).

Руководство клуба благодарит 66-летнего чилийца за проделанную работу и сообщает, что решение было принято с целью предоставить новому главному тренеру как можно больше времени для выполнения поставленных задач на текущий сезон.

Напомним, что Пеллегрини возглавил «Вест Хэм» 22 мая 2018 года, с которым подписал трехлетний контракт. Ранее он был главным тренером таких команд, как «Манчестер Сити», «Малага», «Вильярреал» и мадридский «Реал»

На данный момент команда занимает 17-е место в турнирной таблице, набрав 19 очков в 19 матчах.