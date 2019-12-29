Оле-Гуннар Сульшер: Мы решили, что Погба лучше пропустить игру с «Бернли» Француз только недавно восстановился после травмы.

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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал отсутствие в заявке на матч против «Бернли» полузащитника Поля Погба.

«У нас есть игроки, которые провели довольно много матчей. Мы используем новых футболистов. Поль провел две встречи, а перед этим отсутствовал какое-то время, поэтому мы чувствовали, что ему не стоит играть в этом матче», - цитирует наставника Sky Sports.

Напомним, Погба совсем недавно восстановился после травмы лодыжки, из-за которой не играл с сентября. Ранее СМИ сообщали о желании полузащитника покинуть «МЮ» в зимнее трансферное окно.

«Манчестер Юнайтед» обыграл в гостях «Бернли» в рамках 20-го тура АПЛ со счетом 2:0. Эта победа позволила команде Сульшера набрать 31 очко и подняться на пятое место в турнирной таблице. 1 января «Юнайтед» сыграет на выезде против «Арсенала».

«Бернли» имеет в активе 24 очка. Команда расположилась на 13-м месте в таблице. В следующем туре «Бернли» сыграет на своем поле против «Астон Виллы» 1 января.