«Арсеналу» интересен защитник «Лейпцига» В этом сезоне Упамекано сыграл в 19 матчах, пять из которых – в Лиге чемпионов.

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Центральный защитник «РБ Лейпциг» Дайот Упамекано может перейти в лондонский «Арсенал».

По информации The Mirror, английский клуб намерен укрепить оборонительную линию в зимнее трансферное окно – команда занимает 12-е место в турнирной таблице, пропустив 28 мячей в 19 матчах.

Сообщается, что «Лейпциг» готов отпустить своего 21-летнего игрока уже зимой, если руководству клуба удастся найти подходящую замену.

Напомним, что Упамекано перешел в немецкую команду зимой 2017 года из «Ред Булл Зальцбург» за 10 миллионов евро. За это время он принял участие в 94 матчах, забив три гола. Его контракт истекает в 2021 году.

В этом сезоне он сыграл в 19 встречах. Его команда лидирует в чемпионате Германии, набрав 37 очков после 17 туров.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.