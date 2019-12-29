Фрэнк Лэмпард: Артета был умным игроком, и к тому же он работал с Гвардиолой В чемпионате Англии продолжается «boxing day».

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Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард поделился мнением о новом наставнике «Арсенала» Микеле Артете.

«Вы не сможете узнать, каков тренер, пока не встретитесь с ним, - цитирует A Bola Лэмпарда. - Артета работал с одним из лучших тренеров мира последних лет. Он и игроком был очень умным, и работал с Гвардиолой. Поэтому я не доверяю штампу «неопытный».

Сегодня, в рамках 20-го тура АПЛ, «Челси» сыграет в гостях против «Арсенала». Встреча начнется в 17:00 мск.

«Челси» занимает четвертую строчку в турнирной таблице. В активе команды 32 очка после 19 туров.

«Арсенал» набрал 24 очка и расположился на 12-й позиции. Под руководством Артеты команда провела один матч, в котором сыграла вничью (1:1) с «Борнмутом».