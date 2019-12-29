Чалов может перейти в «Брайтон» - Советский спорт
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29 декабря 2019 10:43ФутболКорегин Владислав

Чалов может перейти в «Брайтон»

Россиянин мог перейти в «Кристал Пэлас» летом этого года, но руководство ЦСКА отказалось от предложения.

«Брайтон» заинтересован в покупке нападающего ЦСКА Федора Чалова. Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, английский клуб попытается купить россиянина уже в зимнее трансферное окно. Отмечается, что главный тренер команды Грэм Поттер ищет долгосрочную замену 36-летнему форварду Гленну Мюррею, у которого истекает контракт следующим летом.

В этом сезоне 21-летний россиянин принял участие в 27 матчах, забив шесть голов и отдав пять результативных передач. ЦСКА идет на четвертом месте в РПЛ (34 очка).

Что касается «Брайтона», то команда занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав 23 очка после 20 сыгранных туров.

Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 16 миллионов евро.

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