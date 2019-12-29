Жозе Моуринью: «Тоттенхэм» допускает слишком много ошибок в обороне В чемпионате Англии продолжается «boxing day».

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью остался недоволен игрой команды в матче против «Норвича».

«Мы хорошо вошли в игру и в начале матча имели несколько отличных моментов для взятия ворот. Но при этом команда пропустила два обиднейших гола, которые стали следствием ошибок в обороне. Нам нужно прибавить в игре в защите, потому что мы допускаем слишком много индивидуальных ошибок. Это раздражает», - цитирует Моуринью BBC.

Напомним, в матче 20-го тура АПЛ «Тоттенхэм» в гостях сыграл вничью с «Норвичем» 2:2.

После этой игры в активе лондонцев стало 30 очков. Команда занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ.

«Норвич» расположился на последней, 20-й позиции (13).

В следующем туре «Тоттенхэм» сыграет в гостях против «Саутгемптона», а «Норвич» на своем поле примет «Кристал Пэлас». Обе встречи пройдут 1 января.