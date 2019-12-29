Агент защитника ПАОКа Яннулиса: «Локомотив» проявляет интерес к моему клиенту Он принял участие в семи матчах сборной Греции.

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Джеки Муал, агент левого защитника греческого клуба ПАОК Димитриса Яннулиса, подтвердил информацию о том, что 24-летним игроком интересуется «Локомотив».

– Да, интерес со стороны московского клуба есть. Они заинтересовались им еще три недели назад, – цитирует Муала портал Sport24.ru.

Напомним, что Яннулис подписал контракт с ПАОКом летом 2014 года. После чего он долгое время выступал в арендах таких клубов, как греческие «Пьерикос», «Верия», «Атромитос» и кипрский «Анортосис». Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

В этом сезоне он провел за ПАОК 20 матчей, забил один мяч и сделал пять голевых передач. За сборную Греции он провел семь игр.

На данный момент греческий клуб занимает первое место в турнирной таблице, набрав 40 очков после 16 сыгранных туров.

Transfermarkt оценивает футболиста в четыре с половиной миллиона евро.