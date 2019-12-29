«Реал» откажется от Погба ради дальнейшего прогресса Вальверде Уругвайский футболист принял участие в 18 матчах, четыре из которых – в Лиге чемпионов.

Мадридский «Реал» не уверен в необходимости трансфера полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба. Об этом сообщает AS.

Во время последней встречи главного тренера Зинедина Зидана и боссов клуба француз выступил с предложением купить своего соотечественника в самое ближайшее время. Однако руководство команды предпочитает сделать ставку на 21-летнего уругвайца Федерико Вальверде – в этом сезоне он закрепился в основном составе, отыграв за «сливочных» в 18 матчах, забил два гола и отдал две результативные передачи.

Ранее он выступал за «Пеньяроль», «Реал Кастилью» и «Депортиво». В общей сложности он отыграл 117 встреч, в которых отметился пятью забитыми мячами и шестью ассистами. Также на его счету 20 игр в составе сборной Уругвая (2 гола).

Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 50 миллионов евро.