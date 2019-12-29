Полузащитник «Наполи» Руис может перейти в «Реал»

Мадридский «Реал» проявляет интерес к полузащитнику «Наполи» Фабиану Руису.
Как сообщает издание As, мадридцы готовы вернуть игрока в Испанию летом 2020 года.
Руис перешел в «Наполи» из «Бетиса» в июле 2018 года. В текущем сезоне он провел за клуб 21 встречу во всех турнирах, в которых забил один гол и сделал две результативные передачи.
В послужном списке игрока один гол в шести матчах в составе сборной Испании.
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