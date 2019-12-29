Оле-Гуннар Сульшер: «МЮ» провел отличную игру против «Бернли» В чемпионате Англии продолжается «boxing day».

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер похвалил игроков команды за игру против «Бернли».

«В первом тайме мы были очень хороши и полностью доминировали, - цитирует ВВС Сульшера. - Было много моментов, хороших атак. Это была отличная игра. Две победы после неудачи с «Уотфордом» - это отличная реакция футболистов, они извлекают уроки».

«Манчестер Юнайтед» обыграл в гостях «Бернли» в рамках 20-го тура АПЛ со счетом 2:0. Эта победа позволила команде Сульшера набрать 31 очко и подняться на пятое место в турнирной таблице. 1 января «Юнайтед» сыграет на выезде против «Арсенала».

«Бернли» имеет в активе 24 очка. Команда расположилась на 13-м месте в таблице. В следующем туре «Бернли» сыграет на своем поле против «Астон Виллы» 1 января.