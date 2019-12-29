Оле-Гуннар Сульшер: «МЮ» провел отличную игру против «Бернли»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер похвалил игроков команды за игру против «Бернли».
«В первом тайме мы были очень хороши и полностью доминировали, - цитирует ВВС Сульшера. - Было много моментов, хороших атак. Это была отличная игра. Две победы после неудачи с «Уотфордом» - это отличная реакция футболистов, они извлекают уроки».
«Манчестер Юнайтед» обыграл в гостях «Бернли» в рамках 20-го тура АПЛ со счетом 2:0. Эта победа позволила команде Сульшера набрать 31 очко и подняться на пятое место в турнирной таблице. 1 января «Юнайтед» сыграет на выезде против «Арсенала».
«Бернли» имеет в активе 24 очка. Команда расположилась на 13-м месте в таблице. В следующем туре «Бернли» сыграет на своем поле против «Астон Виллы» 1 января.
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