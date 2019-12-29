Микель Артета: Пепе обладает потенциалом, чтобы стать игроком топ-уровня По его мнению, нападающий в ближайшее время способен прибавить в игре.

Новый главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета поделился своим мнением о выступлении полузащитника команды Николя Пепе.

– Думаю, переход из Франции в наш клуб стал для Пепе большой возможностью. Но он пришел в команду, которая показывала не лучшую игру, обстановка для прогресса была не лучшей, поэтому проблема не только в нем. Мы намерены помочь ему. Если он готов учиться и тяжело работать, уверяю, что он обладает потенциалом, чтобы стать игроком топ-уровня. В матче с «Борнмутом» в двух-трех моментах он показал, насколько хорошим он может быть, но ему нужно прибавить в стабильности, – цитирует Артету портал Goal.com.

Напомним, что Пепе перешел из «Лилля» этим летом за 80 миллионов евро. Также он выступал в составе «Анже». В чемпионате Франции на его счету 107 матчей, в которых он забил 38 голов и отдал 17 результативных передач.

В этом сезоне от отметился четырьмя забитыми мячами и четырьмя ассистами в 20 встречах.