«Милан» претендует на Лоботку - Советский спорт
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29 декабря 2019 12:54ФутболКорегин Владислав

«Милан» претендует на Лоботку

Ранее сообщалось об интересе со стороны «Наполи».

Полузащитник сборной Словакии и «Сельты» Станислав Лоботка может перейти в «Милан».

По информации Sky Sport Italia, руководство итальянского клуба желает укрепить среднюю линию, и 25-летний игрок – один из возможных вариантов усиления команды. Сообщается, что речь идет об аренде с правом выкупа.

Также в услугах полузащитника заинтересован «Наполи», уже сделавший предложение «Сельте».

Лоботка перешел в «Сельту» из «Нордшелланда» в июле 2017 года за пять миллионов евро. Всего за испанский клуб он провел 90 матчей, в которых отметился одной голевой передачей. За сборную Словакии Лоботка отыграл 22 игры (3 гола).

Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 миллионов евро.

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