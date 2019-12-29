Канкава – лучший футболист Грузии в 2019 году, Давиташвили – лучший молодой игрок 33-летний полузащитник стал обладателем этой награды во второй раз в карьере.

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Бывший полузащитник «Днепра», «Кривбасса» и киевского «Арсенала» Джаба Канкава стал лучшим футболистом Грузии в 2019 году, сообщает официальный сайт грузинской федерации футбола.

Опорный хавбек победил в голосовании среди тренеров и игроков сборной Грузии, журналистов и ветеранов грузинского футбола. Для 33-летнего игрока эта награда стал второй в карьере – ранее он побеждал в 2015 году.

Отметим, что Канкава выступает за казахстанский «Тобол» с января 2018 года. За это время он принял участие в 67 матчах, забив три гола и отдав одну результативную передачу. В минувшем сезоне он помог своей команде финишировать на четвертой строчке в чемпионате Казахстана. На счету Канкавы семь матчей в составе сборной.

В номинации «лучший молодой игрок» победителем стал полузащитник казанского «Рубина» Зурико Давиташвили – в нынешнем сезоне на счету 18-летнего игрока 15 матчей и один забитый мяч. За национальную сборную он отыграл две игры.