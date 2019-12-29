Педро может продолжить карьеру в МЛС В услугах футболиста заинтересованы «Интер Майами» и «Нью-Йорк Сити».

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Полузащитник лондонского «Челси» Педро Родригес интересен двум клубам MLS. Об этом сообщает портал Goal.com.

Речь идет о таких командах, как «Интер Майами» и «Нью-Йорк Сити». Трансфер может осуществиться в ближайшее зимнее трансферное окно.

В текущем сезоне Педро провел десять матчей, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 17 миллионов евро.

Контракт 32-летнего испанца с лондонской командой истекает следующим летом.

Ранее сообщалось, что Педро хотел бы вернуться в Барселону.