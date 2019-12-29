«Тоттенхэм» заинтересован в трансфере Ундера Лондонский клуб может предложить обмен полузащитниками.

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Турецкий вингер «Ромы» Дженгиз Ундер может продолжить карьеру в АПЛ.

По информации Corriere dello Sport, в трансфере 22-летнего игрока заинтересован «Тоттенхэм». «Шпоры» готовы предложить римскому клубу Эрика Ламелу – аргентинец выступал в «Роме» в период с 2011 по 2013 год.

Сообщается, что турецкий игрок готов сменить команду, чтобы получать больше игрового времени перед началом чемпионата Европы 2020 года.

Напомним, что Ундер перешел в «Рому» из клуба «Истанбул Башакшехир» за сумму около 14 миллионов евро. За это время он принял участие в 75 матчах, забив 15 голов и отдав 11 результативных передач. За сборную Турции он отыграл 20 игр (6 голов).

Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 35 миллионов евро.

Что касается Ламелы, то в 201 матче за «Тоттенхэм» он отметился 32 мячами и 44 ассистами. На его счету 25 матчей в составе сборной Аргентины (три гола). Его цена – 22 миллионов евро.