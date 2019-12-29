Микель Артета: От «Арсенала» всегда требуют побед и трофеев

Новый главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал о значимости клуба в английском футболе.
«Играть за «Арсенал» было невероятно. Когда присоединяешься к этому клубу, ощущаешь давление. Здесь требуют побед, трофеев. «Арсенал» - крупнейший клуб Англии. Этот клуб не заслуживает ничего, кроме превосходства. Каждый, кто приходит сюда, должен понимать, к чему мы стремимся», - приводит слова Артеты Sky Sports.
Сегодня, в рамках 20-го тура АПЛ, «Арсенал» на своем поле примет «Челси». Встреча начнется в 17:00 мск.
«Челси» занимает четвертую строчку в турнирной таблице. В активе команды 32 очка после 19 туров.
«Арсенал» набрал 24 очка и расположился на 12-й позиции. Под руководством Артеты команда провела один матч, в котором сыграла вничью (1:1) с «Борнмутом».
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