Куман назвал фаворита Евро-2020 Турнир состоится с 12 июня по 12 июля 2020 года.

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Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман считает, что команда Бельгии – главный претендент на победу в Евро-2020.

«Не считаю нашу команду фаворитом. Да, мы прогрессируем от матча к матчу, у нас есть характер, и мы никого не боимся, но если говорить о лучшей команде на грядущем турнире, то мне кажется, что это бельгийцы», – цитирует Кумана VTBL.

Ранее стало известно, что сборная Нидерландов на групповом этапе турнира сыграет с командами Украины и Австрии. Еще один участник группы С определится позднее.

Добавим, что действующим чемпионом Европы является сборная Португалии, победившая в 2016 году французов со счетом 1:0.