Касильяс, ван Дейк и Хави вошли в команду десятилетия по версии France Football В список оказались еще три испанских футболиста.

Новости СМИ2 Журналисты France Football составили символическую сборную десятилетия, куда вошли следующие игроки: вратарь: Икер Касильяс (Испания); защитники: Филипп Лам (Германия), Вирджил ван Дейк (Нидерланды), Серхио Рамос (Испания), Марсело (Бразилия); полузащитники: Хави (Испания), Лука Модрич (Хорватия), Андрес Иньеста (Испания); нападающие Лионель Месси (Аргентина), Криштиану Роналду (Португалия), Неймар (Бразилия). L'équipe type FF de la décennie.



Explications > https://t.co/4nN2ks4any pic.twitter.com/Uw5mpVrAcT — France Football (@francefootball) 29 декабря 2019 г.