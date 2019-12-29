СМИ: Леонардо на протяжении часа уговаривал Клоппа возглавить «ПСЖ» - Советский спорт
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29 декабря 2019 17:44ФутболГичунцев Артур

СМИ: Леонардо на протяжении часа уговаривал Клоппа возглавить «ПСЖ»

Об этом сообщает Le10Sport.

Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо пытался переманить Юргена Клоппа в столицу Франции.

Согласно источнику, функционер на протяжении часа разговаривал с наставником «Ливерпуля», но тот был непреклонен и заявил, что его все устраивает в стане англичан. Отмечается, что руководство «ПСЖ» хочет сменить тренера, поскольку считает, что нынешний рулевой команды Томас Тухель не в состоянии выиграть Лигу чемпионов.

Добавим, что в прошлом сезоне главный клубный турнир выиграл «Ливерпуль».

Ранее стало известно, что мерсисайдский клуб продлил соглашение с Клоппом до 2024 года.

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