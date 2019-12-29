Холанд, получивший предложения от «Ювентуса» и «МЮ», перешел в дортмундскую «Боруссию» (фото) Об этом сообщает клубная пресс-служба.

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Норвежский форвард «Зальцбурга» Эрлинг Холанд подписал контракт с дортмундской «Боруссией». Его соглашение рассчитано до 30 июня 2024 года. О других деталях сделки не уточняется.

По слухам, переход 19-летнего игрока обошелся «шмелям» в 22 млн евро. Таким образом, немецкий клуб опередил в борьбе за футболиста «Манчестер Юнайтед» и «Ювентус».

В текущем сезоне Холанд отыграл 22 матча, забил 28 голов и отдал 7 голевых передач.