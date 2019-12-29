Спортдиректор «Боруссии»: Холанд обладает голевым инстинктом и впечатляющей скоростью

Спортивный директор дортмундской «Боруссии» Михаэль Цорк отметил сильные стороны новичка команды Эрлинга Холанда.
Напомним, 19-летний форвард был куплен у австрийского «Зальцбурга» и подписал контракт до 30 июня 2024 года.
«Это амбициозный и физически сильный нападающий, который обладает голевым инстинктом и впечатляющей скоростью. Наша цель – реализовать его качества. Ему всего 19 лет. Он только начинает свою великолепную карьеру», – цитирует функционера официальный сайт «шмелей».
В текущем сезоне Холанд отыграл 22 матча, забил 28 голов и отдал 7 голевых передач.
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