«Челси» в концовке матча вырвал победу у «Арсенала», забив дважды за четыре минуты

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В составе хозяев поля голом отметился Пьер-Эмерик Обамеянг (13-я минута), у гостей отличился Жоржиньо (83) и Тэмми Абрахам (87).

После этой игры «Арсенал», имея в активе 24 очка, занимает 12-ю строчку в турнирной таблице АПЛ, «Челси» с 35 очками расположился на четвертом месте.

В следующем туре «Арсенал», продливший свою серию без побед в чемпионате до четырех матчей, на своем поле сыграет против «Манчестер Юнайтед», а «Челси», одержавший третью победу в восьми последних матчах премьер-лиги, на выезде встретится с «Брайтоном».