Эрлинг Холанд: «Боруссия» была главным вариантом с самого начала Норвежский футболист подписал контракт до 30 июня 2024 года.

Новичок дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд поделился эмоциями после трансфера в немецкий клуб.

Ранее сообщалось, что игрок также ведет переговоры с «Ювентусом» и «Манчестер Юнайтед».

«Общался с руководством «Боруссии» неоднократно, но чаще всего я разговаривал с Хансом-Йоахимом Ватцке, Михаэлем Цорком и главным тренером команды Люсьеном Фавром. Честно говоря, «Боруссия» была главным вариантом с самого начала, потому что я хотел играть в невероятной атмосфере Дортмунда. Не могу дождаться своего дебюта», – заявил норвежский футболист пресс-службе «шмелей».

В текущем сезоне Холанд отыграл 22 матча, забил 28 голов и отдал 7 голевых передач.