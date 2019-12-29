Фрэнк Лэмпард: Можно простить неточный пас, но вялость в дерби совершенно не приемлема Главный тренер «Челси» прокомментировал победу над «Арсеналом».

Загрузка...

Матч 20-го тура чемпионата Англии «Арсенал» – «Челси» завершился со счетом 1:2. «Канониры» долго вели 1:0 после гола Пьера-Эмерика Обамеянга на 13-й минуте, но поздние голы Жоржиньо и Тэмми Абрахама принесли победу гостям. После матча главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард дал комментарий телеканалу BBC.

«В первые 30 минут мы были ужасны, – отметил Лэмпард. – Были медленными, вялыми, нервными. Это была полная противоположность нашей игры против «Тоттенхэма». Мы дали «Арсеналу» все, что они хотели. Пришлось рано сделать первую замену. Во втором тайме мы уже доминировали.

Уже после первых десяти минут стало понятно, что «Арсенал» хорошо изучил нашу игру против «Тоттенхэма». Нам пришлось обороняться не втроем, а впятером. Они вели игру, а нам не хватало баланса. Выход Жоржиньо на замену добавил еще одного человека в центре поля, и мы прибавили в интенсивности.

Можно простить за неточный пас, но апатичность и вялость в лондонских дерби совершенно неприемлемы. В перерыве я так и сказал игрокам, и они меня поняли. Во втором тайме тактика уже значения не имела. На первый план вышли характер и желание».

В турнирной таблице АПЛ «Челси» занимает четвертое место, набрав 35 очков в 20 матчах. 1 января команда Лэмпарда сыграет в гостях с «Брайтоном».