Микель Артета: Проиграть вот так – это очень жестоко Главный тренер «Арсенала» прокомментировал поражение от «Челси».

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В матче 20-го тура чемпионата Англии «Арсенал» на своем поле очень долго вел в счете в матче против «Челси», но в итоге не получил даже одного очка, пропустив два мяча в концовке. Итоговый счет 1:2.

После игры главный тренер «канониров» Микель Артета дал комментарий телеканалу BBC.

«Проиграть таким образом – это очень жестоко, – отметил испанец. – В первом тайме мы увидели много позитивных моментов, увидели тот футбол, к которому мы стремимся. Но то, как мы проиграли, очень разочаровывает. Тут даже добавить нечего.

Мы реагировали правильно, делали правильные вещи. Очень трудно доминировать по ходу всей игры, противодействуя такой команде. Мы начали обороняться слишком глубоко.

Нужно научиться играть хорошо в течение более длительных периодов времени в матчах против сильнейших команд. Индивидуальные ошибки стоят очков, но я не могу обвинить игроков в отсутствии настроя».

Микель Артета был назначен главный тренером «Арсенала» 20 декабря. В первом матче под руководством бывшего ассистента Хосепа Гвардиолы лондонцы сыграли вничью 1:1 в гостях у «Борнмута» (26 декабря).

1 января «канониры» сыграют дома против «Манчестер Юнайтед». В данный момент «Арсенал» занимает 12-е место в АПЛ, набрав 24 очка в 20 турах.