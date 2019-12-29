Гол Мане принес «Ливерпулю» победу над «Вулверхэмптоном»

В составе «мерсисайдцев» голом отметился Садио Мане (42-я минута).
После этой игры «Ливерпуль», одержав 18 победу в 19 встречах чемпионата, набрал 55 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице английской премьер-лиги, «Вулверхэмптон», имея в активе 30 очков, опустился на восьмое место.
В следующем туре «Ливерпуль» на своем поле сыграет против «Шеффилд Юнайтед», а «Вулверхэмптон» на выезде встретится с «Уотфордом».
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