Гол Мане принес «Ливерпулю» победу над «Вулверхэмптоном» - Советский спорт
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29 декабря 2019 21:27Футбол

Гол Мане принес «Ливерпулю» победу над «Вулверхэмптоном»

Футболисты «Ливерпуля» обыграли «Вулверхэмптон» в домашнем матче 20-го тура чемпионата Англии со счетом 1:0.

В составе «мерсисайдцев» голом отметился Садио Мане (42-я минута).

После этой игры «Ливерпуль», одержав 18 победу в 19 встречах чемпионата, набрал 55 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице английской премьер-лиги, «Вулверхэмптон», имея в активе 30 очков, опустился на восьмое место.

В следующем туре «Ливерпуль» на своем поле сыграет против «Шеффилд Юнайтед», а «Вулверхэмптон» на выезде встретится с «Уотфордом».

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