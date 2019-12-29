Гари Линекер: Все еще уверен, что «Арсенал» не вылетит Знаменитый футболист и эксперт прокомментировал поражение «канониров» от «Челси»

Загрузка...

После матча 20-го тура АПЛ «Арсенал» – «Челси», в котором «канониры» уступили со счетом 1:2, бывший нападающий сборной Англии и эксперт телеканала BBC Гари Линкер написал язвительный комментарий об игре «Арсенала» у себя в твиттере.

«Сегодня проиграли, но есть некоторые хорошие знаки в игре «Арсенала» после назначения Артеты. По-прежнему уверен, что они не вылетят», – написал Линекер.

A defeat but some good signs for @Arsenal under Arteta. Still convinced they’ll stay up. — Gary Lineker (@GaryLineker) December 29, 2019

В данный момент «Арсенал» занимает 12-е место в таблице АПЛ, набрав 24 очка в 20 турах. От зоны вылета «канониров» отделяют шесть очков.

Линекер с 1989 по 1992 годы выступал за «Тоттенхэм», принципиального соперника «Арсенала». В 105 матчах в составе «шпор» в чемпионате Англии нападающий забил 67 голов.