Гари Линекер: Все еще уверен, что «Арсенал» не вылетит

После матча 20-го тура АПЛ «Арсенал» – «Челси», в котором «канониры» уступили со счетом 1:2, бывший нападающий сборной Англии и эксперт телеканала BBC Гари Линкер написал язвительный комментарий об игре «Арсенала» у себя в твиттере.

«Сегодня проиграли, но есть некоторые хорошие знаки в игре «Арсенала» после назначения Артеты. По-прежнему уверен, что они не вылетят», – написал Линекер.

A defeat but some good signs for @Arsenal under Arteta. Still convinced they’ll stay up.