Капитан «Вулверхэмптона» Коуди о решениях судей в пользу «Ливерпуля»: VAR не работает «Волки» проиграли «Ливерпулю» 0:1 в 20-м туре чемпионата Англии.

В матче «Ливерпуль» – «Вулверхэмптон» судьи во главе с Энтони Тейлором приняли два важных решениях при помощи VAR. Во-первых, был засчитан гол форварда «Ливерпуля» Садио Мане, который Тейлор изначально аннулировал. Во-вторых, отменили из-за незаметного почти незаметного офсайда ответный гол «Вулверхэмптона».

Главный тренер «волков» Нуну Эшпириту Санту воздержался от комментариев по поводу судейства, однако капитан команды Конор Коуди в интервью BBC себя не сдерживал:

«Считаю, что VAR не работает, – заявил Коуди. – Некоторые скажут, что решение были принято правильно, но только не мы. Энтони Тейлор – отличный парень, но я задавал ему вопрос и не получил ответа. Мы думали, что Ван Дейк сыграл рукой, но судья сказал мне, что Ван Дейк был слишком далеко.

VAR влияет на игру. Послушайте, что об этом поют болельщики. У нас никто не спрашивал, когда вводили эту систему. Я все еще растерян, и ничего понять не могу.

Это трудно принять. Во втором тайме мы контролировали игру и почти обнулили усилия «Ливерпуля». Печально, что я теперь стою здесь с вами и обсуждаю VAR, а не игру».

В прошлом туре 27 декабря «Вулверхэмптон» обыграл дома «Манчестер Сити» со счетом 3:2. 1 январе «волки» сыграют в гостях у «Уотфордом». В данный момент команда занимает седьмое место, набрав 30 очков в семи играх.

26-летний защитник Конор Коуди в нынешнем сезоне АПЛ 19 матчей.