Юрген Клопп – о матче против «Вулверхэмптона»: Это было тяжелое испытание Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу команды в домашнем матче 20-го тура чемпионата Англии против «Вулверхэмптона» (1:0).

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- Это было тяжелое испытание. Мы стараемся быть успешными и показывать настолько хорошую игру, насколько это возможно.

«Волки» привыкли к жесткому ритму игр. Они внесли некоторые изменения. В первой половине мы были хороши и контролировали игру, но я могу предположить, что соперник остался не доволен решениями VAR.

Во втором тайме «Вулверхэмптон» внес изменения. Мы не были достаточно свежими, чтобы отреагировать. Алиссон хотел сделать игру быстрее, но никто его не поддержал. Футбол - это как жизнь. Иногда вы на 100 процентов готовы, а иногда нет. Сегодня был серьезный бой, - цитирует Клоппа BBC.

Напомним, что в этой встрече после просмотра VAR был засчитан гол форварда «Ливерпуля» Садио Мане, который изначально аннулировал главный арбитр матча Энтони Тейлор. Также после просмотра видеоповтора из-за почти незаметного офсайда был отменен гол «Вулверхэмптона».

Добавим, что победу «мерсисайдцам» принес точный удар Садио Мане на 42-й минуте встречи. После этой игры «Ливерпуль», одержав 18 победу в 19 встречах чемпионата, набрал 55 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице английской премьер-лиги.

В следующем туре «Ливерпуль» на своем поле сыграет против «Шеффилд Юнайтед».