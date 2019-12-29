«Манчестер Сити» обыграл «Шеффилд Юнайтед» Оба мяча организовал Де Брюйне.

Загрузка...

Матч 20-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» – «Шеффилд Юнайтед» закончился со счетом 2:0.

На 52-й минуте после передачи Кевина Де Брюйне с вратарем гостей Дином Хендерсоном разобрался Серхио Агуэро, а на 82-й забил уже сам Де Брейне. Ассистировал бельгийцу Рияд Марез.

«Манчестер Сити» занимает в турнирной таблице третье место. В 20 турах команда Хосепа Гвардиолы набрала 41 очко. «Шеффилд Юнайтед» занимает восьмую позицию, имея 29 очков. Отметим, что до визита в Манчестер «клинки» в четырех предыдущих турах ни разу не проиграли, одержав три победы и один раз сыграв вничью.

1 января «Манчестер Сити» сыграет дома с «Эвертоном». «Шеффилд Юнайтед» 2 января встретиться в гостях с «Ливерпулем».