«Манчестер Юнайтед» нужен Эриксен - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболИтоги года 2019...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
29 декабря 2019 23:09ФутболШарафудинов Виктор

«Манчестер Юнайтед» нужен Эриксен

Датский полузащитник не хочет продлевать контракт с «Тоттенхэмом».

СМИ разных стран сообщают об интересе «Манчестер Юнайтед» к полузащитнику «Тотенхэма» и сборной Дании Кристиану Эриксену, но сведения, сообщаемые журналистами, разнятся.

В Британии пишут о том, что манкунианцы готовы дождаться лета, чтобы получить футболиста бесплатно, когда закончится его нынешний контракт с лондонцами. Однако испанская газета El Desmarque сообщает, что «Юнайтед» готовы уже в январе заплатить «Тоттенхэму» 20,5 миллионов фунтов, чтобы оформить трансфер Эриксена.

Датский полузащитник перешел в «Тоттенхэм» из голландского «Аякса» в августе 2013 года. С тех пор он сыграл за «шпор» 299 матчей, забив 69 голов. В нынешнем сезоне на счету 27-летнего Эриксена 16 матчей, 2 гола и 2 голевые передачи в АПЛ.

28 декабря Кристиан впервые с момента назначения Жозе Моуринью вышел на поле в основном составе в игре чемпионата Англии и забил «Норвичу» со штрафного. Игра завершилась вничью 2:2.

Самсонов летит в Сибирь бодаться с «дядьками». Обзор событий недели После финала Гран-при пришел черед национальных чемпионатов. Некоторые – например, японский – прошли в минувший уик-энд, а наш стартует в четверг в Красноярске. 23.12.2019 16:00 Фигурное катание Тигай Лев
Еще по теме:
Ирина Слуцкая: Ждем чемпионата Европы, уверена, что будет очень жарко Елизавета Туктамышева: Решиться на четверной было непросто, но желание перебило все Алена Косторная: Нужно пробовать новые элементы, усложнять программу
«Скала» и «Последний герой». С кем подерется Денис Лебедев Российский боксер первого тяжелого веса (до 90,7 кг) Денис Лебедев в Красноярске проведет бой против южноафриканца Табисо Мчуну. 20.12.2019 20:00 Бокс Усачев Владислав
Судьи помогают «Крыльям» и «Зениту» и убивают «Оренбург» и «Краснодар» Арбитр всесоюзной категории Владимир Левитин подводит итоги первой части сезона в своем традиционном рейтинге. 25.12.2019 16:30 Футбол Левитин Владимир
Чемпионат инопланетян. Щербакова убила и Трусову, и Косторную, и Туктамышеву В Красноярске завершился чемпионат России. Анна Щербакова победила в женском одиночном катании, а Александра Бойкова и Дмитрий Козловский – в парном. 28.12.2019 19:00 Фигурное катание Тигай Лев
Еще по теме:
Ирина Слуцкая: Ждем чемпионата Европы, уверена, что будет очень жарко Елизавета Туктамышева: Решиться на четверной было непросто, но желание перебило все Алена Косторная: Нужно пробовать новые элементы, усложнять программу
Россия впервые за 18 лет – без титулов, Шарапова – вне топ-100. Сезон-2019 в цифрах и фактах В ожидании нового сезона, «Советский спорт» подводит итоги прошедшего. Мы собрали главные цифры и факты 2019 года. 06.12.2019 11:48 Теннис Мысин Николай
Не «достали» Достала. Российская «молодежка» проиграла чехам на старте МЧМ Молодежная сборная России начала свой путь за медалями чемпионата мира матчем против хозяев турнира чехов. Получилось не очень, вратарь Лукаш Достал творил чудеса. 26.12.2019 20:15 Хоккей Трофименко Кирилл
Александр Дюков: МВД показало мне видео, как фанаты готовили драки в Питере Повестка последнего в году исполкома РФС получилась насыщенной. По окончании заседания президент организации прокомментировал все злободневные темы. 24.12.2019 20:30 Футбол Григорьевская Юлия
НХЛ-2019. Что было: год больших русских свершений В уходящем году нам не удалось выиграть чемпионат мира, но зато россияне, как никогда, навели шороху в НХЛ. Да и сам сезон в североамериканской лиге получился сверхсенсационным. 27.12.2019 14:00 Хоккей Славин Виталий
Вячеслав Дацик: С Сашей Емельяненко можно подраться во дворе, но… Известный российский боец Вячеслав Дацик рассказал о предстоящем поединке с Жеромом ле Банне, назвал противостояние с Александром Емельяненко личным делом и унизил Энтони Джошуа, который взял реванш у Энди Руиса. 14.12.2019 17:30 ММА Усачев Владислав
Чуть не доплыла до подиума. В ливень Миронова осталась в двух секундах от бронзы На этапе Кубка мира во Франции лучшей из наших в женском спринте стала Светлана Миронова, занявшая четвертое место. 20.12.2019 18:30 Биатлон Тигай Лев
Новости
23:30 Хоккей Россия проиграла сборной США на молодежном чемпионате мира
23:24 Бокс Тайсон Фьюри: Собираюсь забрать решение о победителе второго поединка из рук судей
23:13 Футбол Серхио Агуэро: Догнать «Ливерпуль» теперь будет очень сложно
23:09 Футбол «Манчестер Юнайтед» нужен Эриксен
23:05 Лыжный спорт Карл-Йохан Вестберг: Не горжусь тем, как я повел себя, но Большунову должно быть стыдно
22:52 Футбол «Манчестер Сити» обыграл «Шеффилд Юнайтед»
22:39 Баскетбол Агентство Associated Press назвало Леброна Джеймса лучшим спортсменом десятилетия
22:30 Футбол Юрген Клопп – о матче против «Вулверхэмптона»: Это было тяжелое испытание
22:19 Футбол Капитан «Вулверхэмптона» Коуди о решениях судей в пользу «Ливерпуля»: VAR не работает
22:05 Футбол Роналду признан лучшим футболистом года по версии Globe Soccer Awards
21:53 Фигурное катание Ирина Слуцкая: Ждем чемпионата Европы, уверена, что будет очень жарко
21:51 Футбол Сделка по продаже «Ромы» новым владельцам будет оформлена в ближайшие часы
21:33 Футбол Гари Линекер: Все еще уверен, что «Арсенал» не вылетит
21:27 Футбол Гол Мане принес «Ливерпулю» победу над «Вулверхэмптоном»
21:21 Лыжный спорт Сергей Устюгов: Выступил процентов на 75-80, почти доволен (видео)
21:08 Лыжный спорт Юлия Чекалева: У Непряевой есть все шансы на победу в многодневке «Тур де Ски»
21:04 Хоккей Андрей Разин: 4 очка за 4 игры против СКА – очень хороший показатель
20:54 Фигурное катание Елизавета Туктамышева: Решиться на четверной было непросто, но желание перебило все
20:49 Хоккей Александр Андриевский: Немного повезло, когда Серега Шмелев убежал и забил хороший гол
20:40 ММА Илья Воробьев: Рад, что ребята бились до конца, вытащили этот матч в концовке
В квартире "лубянского стрелка" нашли схемы с планами
Красоту снежного Белгорода показали на фото
Названа предварительная причина падения гимнастки во Владивостокском цирке
Отставки в прокуратуре и УМВД, заводы-отказники, смерть Дмитрия Федорова
Будьте осторожны: в Хабаровском крае перед Новым годом пройдёт сильный снег
«Зенит» обыграл «Лион» в матче Лиги Чемпионов
ФИФА и МОК прокомментировали ситуацию вокруг российского спорта
Нурмагомедов в апреле проведет бой с Фергюсоном
Судью матча «Ахмат» - «Оренбург» за ошибки отстранили от работы
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика