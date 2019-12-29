«Манчестер Юнайтед» нужен Эриксен

СМИ разных стран сообщают об интересе «Манчестер Юнайтед» к полузащитнику «Тотенхэма» и сборной Дании Кристиану Эриксену, но сведения, сообщаемые журналистами, разнятся.
В Британии пишут о том, что манкунианцы готовы дождаться лета, чтобы получить футболиста бесплатно, когда закончится его нынешний контракт с лондонцами. Однако испанская газета El Desmarque сообщает, что «Юнайтед» готовы уже в январе заплатить «Тоттенхэму» 20,5 миллионов фунтов, чтобы оформить трансфер Эриксена.
Датский полузащитник перешел в «Тоттенхэм» из голландского «Аякса» в августе 2013 года. С тех пор он сыграл за «шпор» 299 матчей, забив 69 голов. В нынешнем сезоне на счету 27-летнего Эриксена 16 матчей, 2 гола и 2 голевые передачи в АПЛ.
28 декабря Кристиан впервые с момента назначения Жозе Моуринью вышел на поле в основном составе в игре чемпионата Англии и забил «Норвичу» со штрафного. Игра завершилась вничью 2:2.
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