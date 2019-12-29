Крис Уайлдер: Я горжусь игрой «Шеффилд Юнайтед» против клуба мирового уровня

- Я горжусь игрой команды против клуба мирового уровня - это то, что они есть, независимо от того, какое место «Манчестер Сити» занимает сейчас в премьер-лиге.
Их выбор игроков говорил об их уважение к нам. Они играли достаточно близко к своему оптимальному составу, и, возможно, в другой день мы бы получили лучший результат.
У нас была возможность сыграть, мы сделали это, и сегодня у «Манчестер Сити» не было много моментов для взятия ворот, а у нас были действительно хорошие возможности, не говоря уже о том, что если бы мы забили, возможно, мы выиграли бы игру, но у нас не было такого шанса.
Когда вы приезжаете на матч с «Манчестер Сити», вы должны использовать свои возможности, а, к сожалению, мы этого не сделали, - цитирует Уайлдера BBC.
Добавим, что после этой игры «Шеффилд Юнайтед» , имея в активе 29 очков, занимает восьмую строчку в турнирной таблице АПЛ. Отметим, что до визита в Манчестер команда Уайлдера в четырех предыдущих турах ни разу не проиграли, одержав три победы и один раз сыграв вничью.