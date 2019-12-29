Крис Уайлдер: Я горжусь игрой «Шеффилд Юнайтед» против клуба мирового уровня Главный тренер «Шеффилд Юнайтед» Крис Уайлдер прокомментировал поражение от «Манчестер Сити» (0:2) в гостевом матче 20-го тура чемпионата Англии.

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- Я горжусь игрой команды против клуба мирового уровня - это то, что они есть, независимо от того, какое место «Манчестер Сити» занимает сейчас в премьер-лиге.

Их выбор игроков говорил об их уважение к нам. Они играли достаточно близко к своему оптимальному составу, и, возможно, в другой день мы бы получили лучший результат.

У нас была возможность сыграть, мы сделали это, и сегодня у «Манчестер Сити» не было много моментов для взятия ворот, а у нас были действительно хорошие возможности, не говоря уже о том, что если бы мы забили, возможно, мы выиграли бы игру, но у нас не было такого шанса.

Когда вы приезжаете на матч с «Манчестер Сити», вы должны использовать свои возможности, а, к сожалению, мы этого не сделали, - цитирует Уайлдера BBC.

Добавим, что после этой игры «Шеффилд Юнайтед» , имея в активе 29 очков, занимает восьмую строчку в турнирной таблице АПЛ. Отметим, что до визита в Манчестер команда Уайлдера в четырех предыдущих турах ни разу не проиграли, одержав три победы и один раз сыграв вничью.