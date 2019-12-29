Гвардиола одержал 100 побед быстрее всех тренеров в истории АПЛ, превзойдя Моуринью Главный тренер «Манчестер Сити» установил новый рекорд.

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В матче 20-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» на своем поле обыграл «Шеффилд Юнайтед» со счетом 2:0. Эта победа стала для главного тренера «горожан» Хосепа Гвардиолы сотой в АПЛ. Статистики сайта лиги подсчитали, что свои 100 побед испанец одержал быстрее, чем кто-либо другой в истории турнира.

Для этого достижения Гвардиоле понадобилось всего-то 134 матча. Предыдущему рекордсмену Жозе Моуринью, который сейчас работает с «Тоттенхэмом», понадобилось 142 матча. Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп свою 100-ю победу в АПЛ одержал в 159-й игре. Она пришлось на недавнее дерби против «Эвертона» (5:2 дома 4 декабря).

Также стоит отметить, что сэр Алекс Фергюсон к своей сотой победы шел 162 матча, а бывший наставник «Арсенала» Арсен Венгер – 179.

Гвардиола работает с «Манчестер Сити» с лета 2016 года. В 2018 и 2019 годах команда под его руководством выигрывала чемпионат Англии.