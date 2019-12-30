Хосеп Гвардиола: С VAR каждый раз большая неразбериха Главный тренер «Манчестер Сити» прокомментировал победу над «Шеффилд Юнайтед».

Загрузка...

В матче 20-го тура чемпионата Англии команда Хосепа Гвардиолы обыграла гостей из Шеффилда со счетом 2:0. Для испанского тренера эта победа стала 100-й в АПЛ.

После матча в интервью Sky Sports, Гвардиола говорил не только о рекорде, но и о системе VAR. Хотя судьи в ситуации с голом Серхио Агуэро приняли решение в пользу «Сити», тренер считает, работу системы нужно улучшать, поскольку она создает неразбериху.

«У нас было мало времени для того, чтобы восстановиться и подготовиться к игре против сильной команды, – сказал Гвардиола. – Дело не только в физической готовности, но и в психологии. «Шеффилд Юнайтед» очень хорошо использует длинные передачи и хорошо защищается. Не удивительно, что они находятся в таблице достаточно высоко.

Что касается VAR, то, как я уже неоднократно говорил, у меня есть большой список претензий. Каждый раз – большая неразбериха. Надеюсь, в следующем сезоне система будет работать лучше.

Выиграть 100 матчей из 134 – это невероятное достижение. Я очень рад. Особенно рад за игроков. Именно благодаря их усилиям мы выиграли эти сто матчей».

«Манчестер Сити» занимает в турнирной таблице третье место. В 20 турах команда Гвардиолы набрала 41 очко. 1 января «горожане» сыграют дома с «Эвертоном».