Юрген Клопп: «Ливерпуль» находится на полпути. Нам все еще нужно провести 19 матчей Мерсисайдцы одержали очередную победу в АПЛ.

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп не считает, что борьба за чемпионство в Англии уже закончена.

«Мы находимся на полпути. Нам все еще нужно провести 19 матчей. Отрыв «Ливерпуля»? Кого волнуют очки в декабре? Мы лишь создали фундамент, с которым будем работать в дальнейшем», - приводит слова Клоппа Goal.com.

Напомним, вчера в матче 20-го тура АПЛ мерсисайдцы на своем поле обыграли «Вулверхэмптон» со счетом 1:0.

После этой игры «Ливерпуль», одержав 18 победу в 19 встречах чемпионата, набрал 55 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Отрыв от идущего на втором месте «Лестера» составляет 13 очков, при этом команда Клоппа сыграла на один матч меньше.

В следующем туре «Ливерпуль» на своем поле примет «Шеффилд Юнайтед» 2 января.