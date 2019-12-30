Сергей Семак: Дзюба профессионал, он не обращает внимание на оскорбления фанатов

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказал свое мнение о ситуации с болельщиками, оскорблявшими Артема Дзюбу.
«Конечно, ситуация с Дзюбой и фанатами меня огорчила. Ты можешь высказывать свое отношение, в том числе отрицательное, но абсолютно в другом ключе. Любому человеку это неприятно. Дзюба профессионал, и он не обращает на эту ситуацию особого внимания. Мы разговаривали на эту тему, и он прекрасно понимает, что самый правильный ответ может дать на футбольном поле», - сказал Семак в интервью «Чемпионат.com».
Напомним, Дзюба подвергся оскорблениям со стороны болельщиков в последнем матче сборной России в рамках отборочного турнира Евро-2020 в гостях против Сан-Марино (5:0). Нецензурные кричалки в адрес форварда продолжились на секторе «Спартака» во время гостевой игры премьер-лиги с «Уралом» (0:0).
Перед матчем «Зенит» – «Спартак» произошли массовые задержания болельщиков красно-белых, из-за чего в последнем туре перед зимним перерывом фанаты команд премьер-лиги устроили акции протеста, покинув трибуны по ходу матчей.
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