Павел Колобков: Дзюба – молодец, он своими голами доказал, что у него железная нервная система Болельщики «Спартака» не смогли простить нападающему переход в стан питерского «Зенита».

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Министр спорта России Павел Колобков высказал свое мнение о ситуации с болельщиками, оскорблявшими Артема Дзюбу.

«Это крайне неприятная история. Этот вопрос касается и министерства, и РФС, и правоохранительных органов, и самих клубов. А вот Дзюба - молодец. Он показал, что справился с этой ситуацией, своими голами доказал, что у него железная нервная система. Но все это, конечно, не красит наш футбол. Безусловно, реакция будет и порядок на трибунах нужно наводить», – цитирует Колобкова RT.

Напомним, Дзюба подвергся оскорблениям со стороны болельщиков в последнем матче сборной России в рамках отборочного турнира Евро-2020 в гостях против Сан-Марино (5:0). Нецензурные кричалки в адрес форварда продолжились на секторе «Спартака» во время гостевой игры премьер-лиги с «Уралом» (0:0).

Перед матчем «Зенит» – «Спартак» произошли массовые задержания болельщиков красно-белых, из-за чего в последнем туре перед зимним перерывом фанаты команд премьер-лиги устроили акции протеста, покинув трибуны по ходу матчей.