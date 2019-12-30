Глушаков – игрокам «Спартака»: Кто хотел, надевал футболки, кто не хотел, мог сказать в лицо (видео) Полузащитник покинул столичный клуб в июне 2019 года.

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В сети появилось видео, где экс-игрок московского «Спартака» Денис Глушаков выступает с речью перед футболистами красно-белых. Ролик был снят в мае 2019 года. Об этом сообщает Telegram-канал «Мутко-против».

«Хотел бы сказать, конечно, за «Спартак», за будущее «Спартака». Хотел бы, чтобы выпили и подняли бокалы, потому что «Спартак» – это народная команда. Самые мои счастливые минуты, мгновения были в «Спартаке». Ну, и есть в «Спартаке». Я не знаю, как моя судьба сложится. У всех судьба разная, и как бы дальше наша судьба разойдется. Спасибо большое за то, что вы меня в этом сезоне поддерживали и были всегда со мной. Я никогда не забуду этой поддержки, где кто хотел, надевал футболки, кто не хотел, мог мне сказать в лицо. Как я всегда говорил в лицо вам всем. Это касаясь, Джик (защитник Георгий Джикия), ты знаешь, наших с тобой отношений. Были конфликты какие-то. Не из-за того, что у нас с тобой были конфликты, а из-за того, что были подковерные игры какие-то и были ошибки наши с тобой, когда мы не могли разобраться. Тот же Самед (полузащитник Александр Самедов), который сказал в интервью, я и ему тоже в лицо говорил.

Олег Георгиевич пришел, меня поддерживал. И в первый же день я ему сказал все как есть, на ладони выложил и сказал, что всегда буду говорить правду и как есть. Моя точка зрения или мое какое-то мнение было где-то в команде. И каждый из футболистов, я считаю, имеет свою точку зрения говорить. Потому что вы все – личности, вы – игроки, вы – футболисты, вы – будущее «Спартака». И мы делаем историю. Мы выигрываем титулы, нас тренирует тренерский штаб, персонал нас поддерживает, и мы всегда находимся все вместе. Только так «Спартак» может чего-то добиться. Если будут какие-то разногласия в команде и какие-то группировки или еще что-то, никогда в жизни команда не выиграет.

Ребята, надо сплотиться всем вместе на следующий год, чтобы «Спартак» всегда выигрывал. «Спартак» – это народная команда, это лучшие фанаты. То, что про меня кричали, вы все сами знаете и понимаете тоже прекрасно. Это не фанаты, это какие-то личности. Кто-то был во всем этом заинтересован. Фанаты до конца многое не знают. Всегда оставайтесь самими собой.

Как я и сказал, вы – личности. Вы зарабатываете свое имя, вы зарабатываете свои деньги. В ваших руках делиться или не делиться с кем-то. Как я попал в эту ситуацию на данный момент. Вы все прекрасно все знаете, не буду скрывать. Как говорил Федорович, все буду говорить от чистого сердца. И это все зависит от вас, как вы себя поставите. Но никогда ни перед кем не прогибайтесь. До конца биться за свою фамилию. Только так можно чего-то добиться в жизни. И как говорил перед каждым матчем Олег Георгиевич , никогда не сдаваться, идти вперед к своей цели.

Я вам желаю, чтобы вы всегда то, что вам тренер говорит (он говорит правильные вещи: не сдаваться и идти вперед), идти вперед за идеей тренера. Если он хочет этого и вы хотите этого, и все сплотится – будет результат. Если не будет единства, не будет ничего», – сказал Глушаков.

Напомним, футболист выступал за «Спартак» с 2013 года. За шесть сезонов он провел 173 матча, в которых забил 23 гола и сделал десять результативных передач.

Предыдущие три года полузащитник был капитаном команды. В этой роли в сезоне-2016/2017 он вместе со «Спартаком» стал чемпионом России, а в июле 2017 года – обладателем Суперкубка России.