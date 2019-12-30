Полузащитник «Бенфики» Фернандеш может перейти в «МЮ» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболИтоги года 2019...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
30 декабря 2019 16:41ФутболГичунцев Артур

Полузащитник «Бенфики» Фернандеш может перейти в «МЮ»

Об этом сообщает Goal.com.

«Манчестер Юнайтед» заинтересован в трансфере полузащитника «Бенфики» Жедсона Фернандеша.

Согласно источнику, португальский футболист может сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно. Отмечается, что его агенты находятся в Англии и ведут переговоры с руководством «красных дьяволов» об арендном соглашении с правом выкупа за 40 млн евро.

20-летний Жедсон – воспитанник лиссабонского клуба. За первую команду он начал играть летом 2018 года. В текущем сезоне полузащитник провел 12 матчей и отдал один голевой пас.

Хотя бы остался в топ-5. Медведев провалил Итоговый турнир и опустится в рейтинге Первый в карьере Итоговый чемпионат ATP принес Даниилу Медведеву три поражения на групповой стадии. Россиянин не вышел в плей-офф и потерял одну позицию в рейтинге. 17.11.2019 19:00 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Медведев завершил год на пятом месте в рейтинге ATP Мэйвезер стал самым высокооплачиваемым спортсменом за десять лет Медведев остался пятым в обновленном рейтинге ATP
Не «достали» Достала. Российская «молодежка» проиграла чехам на старте МЧМ Молодежная сборная России начала свой путь за медалями чемпионата мира матчем против хозяев турнира чехов. Получилось не очень, вратарь Лукаш Достал творил чудеса. 26.12.2019 20:15 Хоккей Трофименко Кирилл
Чуть не доплыла до подиума. В ливень Миронова осталась в двух секундах от бронзы На этапе Кубка мира во Франции лучшей из наших в женском спринте стала Светлана Миронова, занявшая четвертое место. 20.12.2019 18:30 Биатлон Тигай Лев
Вынос Канады. Такого позора родоначальники хоккея не знали со времен СССР Россияне реабилитировались поле осечки на старте турнира, когда уступили 3:4 чехам. Всю злость подопечные Валерия Брагина выместили на канадцах, разгромив их 6:0. Теннисная баранка! 28.12.2019 23:30 Хоккей Домрачев Владислав
Еще по теме:
Каменский – о поражении от США: Сборной России не хватило везения Алексей Бадюков: Сборная России очень много эмоций отдала в игре против канадцев Илья Брызгалов: Матч против сборной США мог сложиться для россиян по-другому
Магомед Исмаилов: Александр Емельяненко сейчас сильнее Федора Российский боец Магомед Исмаилов рассказал о предстоящем поединке с Александром Емельяненко. 29.12.2019 02:45 ММА Усачев Владислав
Mastercard подарила детям незабываемый вечер футбола Спонсор главного клубного футбольного турнира Европы осуществил мечту десятков ребятишек. На ноябрьские матчи Лиги чемпионов УЕФА в Санкт-Петербурге и Москве участников на поле за руку вывели дети, победившие в конкурсе, который организовала компания Mastercard. 26.12.2019 14:30 Футбол Иванов Николай
Косторная не участвует? Это все остальные – не участвуют! На чемпионате России в Красноярске женскую короткую программу выиграла Алена Косторная. С феноменальными оценками под девяносто баллов. 27.12.2019 18:30 Фигурное катание Тигай Лев
Малкин выбил 400, Кучеров – 500. Ждем 700 шайб от Овечкина и 100 очков от Панарина В НХЛ наступили короткие рождественские каникулы. Самое время подвести промежуточные итоги. 26.12.2019 09:00 Хоккей Славин Виталий
«Быкам» – опорника, «Спартаку» – форварда, «Зениту» – денег. Трансферные задания клубам на зиму Раздаем ведущим клубам РПЛ трансферные задания на зиму. 26.12.2019 12:00 Футбол Зибрак Артем
Дмитрий Смоляков: Дагестанцы – единственная надежда России Огненное интервью бывшего бойца UFC. 16.12.2019 11:00 ММА Усачев Владислав
Новости
17:48 Футбол Защитник «Торпедо» Самошников покинул команду. Он сообщил о переходе в клуб РПЛ
17:33 Теннис Шарапова получила приглашение на турнир в Брисбене
17:17 Хоккей Каменский – о поражении от США: Сборной России не хватило везения
17:00 Футбол Артур выбыл на три недели, тер Штеген испытывает проблемы с коленом
16:41 Футбол Полузащитник «Бенфики» Фернандеш может перейти в «МЮ»
16:29 Футбол Глушаков – игрокам «Спартака»: Кто хотел, надевал футболки, кто не хотел, мог сказать в лицо (видео)
16:10 ММА Александр Емельяненко: Будем драться с Кадыровым по правилам бокса
15:57 Хоккей Алексей Бадюков: Сборная России очень много эмоций отдала в игре против канадцев
15:35 Футбол РФС объявил о продлении контракта с Лихачевым
15:19 Футбол Павел Мамаев: Из всего случившегося я извлек огромный урок для себя
15:01 Футбол Анри может возглавить «Барселону»
14:46 Хоккей Владислав Гавриков: Несколько ошибок и удаления сломали «Коламбус» в игре против «Чикаго»
14:32 Футбол Тодибо близок к переходу в «Милан»
14:21 Футбол Азмун может продолжить карьеру в Англии
14:09 Футбол Павел Колобков: Дзюба – молодец, он своими голами доказал, что у него железная нервная система
13:58 Футбол 16-летний вратарь Тороп подписал новый контракт с ЦСКА
13:45 Фигурное катание Жулин ответил на критику Тарасовой о судействе в танцах на льду на чемпионате России
13:28 Фигурное катание Анна Щербакова: Спасибо, Красноярск, за такой теплый прием
13:13 Фигурное катание Александр Жулин: Трудно предположить, кто из наших фигуристок победит на чемпионате Европы
12:49 Хоккей Аликин, Зуб, Шипачев и Мельничук – лучшие игроки 15-й недели в КХЛ
Мусорный фокус: подмосковные свалки меняют название, но продолжают расти
Прогноз погоды на новогодние каникулы в Приморье
Будьте осторожны: в Хабаровском крае перед Новым годом пройдёт сильный снег
Жители Белгородской области вызывают скорую помощь 120−130 тысяч раз в год
Пост замминистра ЖКХ Ростовской области покинул Былков
СМИ: экс-жена хоккеиста Зайцева обвиняет его родных в похищении детей
Газзаев прокомментировал призыв главы USADA по отстранению РФ от ОИ-2020
Судью матча «Ахмат» - «Оренбург» за ошибки отстранили от работы
WADA может ввести серьезные санкции в отношении российских спортсменов
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика