Полузащитник «Бенфики» Фернандеш может перейти в «МЮ» Об этом сообщает Goal.com.

«Манчестер Юнайтед» заинтересован в трансфере полузащитника «Бенфики» Жедсона Фернандеша.

Согласно источнику, португальский футболист может сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно. Отмечается, что его агенты находятся в Англии и ведут переговоры с руководством «красных дьяволов» об арендном соглашении с правом выкупа за 40 млн евро.

20-летний Жедсон – воспитанник лиссабонского клуба. За первую команду он начал играть летом 2018 года. В текущем сезоне полузащитник провел 12 матчей и отдал один голевой пас.