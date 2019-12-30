Артур выбыл на три недели, тер Штеген испытывает проблемы с коленом Об этом сообщает клубная пресс-служба.

«Барселона» сообщила о состоянии своих футболистов. Так, полузащитник сборной Бразилии Артур не сыграет в ближайшее время из-за травмы паха. Отмечается, что хавбек пропустит три недели.

Отмечается, что основной голкипер каталонцев Марк-Андре тер Штеген испытывает проблемы с коленом. Сроки его восстановления станут известны позднее.

В текущем сезоне 23-летний Артур отыграл 12 матчей, забил 2 гола и отдал 4 голевых передачи. 27-летний тер Штеген провел 23 матча, пропустил 24 гола и 7 раз оставлял ворота «сухими».

4 января чемпион Испании сыграет на выезде против «Эспаньола» в матче 19-го тура примеры. Встреча стартует в 23.00 мск.