Защитник «Торпедо» Самошников покинул команду. Он сообщил о переходе в клуб РПЛ

Защитник московского «Торпедо» Илья Самошников покинул столичный клуб, о чем сообщается на официальном сайте команды. Отмечается, что 22-летний игрок разорвал контракт с «Торпедо» по собственному желанию. Соответствующий пункт был в его соглашении.
«Я принял непростое решение продолжить карьеру в другом клубе. В «Торпедо» дружный коллектив и все организовано на высоком уровне, что позволило мне развиваться в профессиональном плане. И теперь меня ждет новый вызов.
Я благодарен за теплое отношение тренерского штаба, администрации, болельщиков. Я получил замечательные эмоции за время, проведенное в команде. Но, как спортсмен, я всегда хочу стремиться к самым высоким целям и прошу вас с пониманием отнестись к тому, что в скором времени я перейду в клуб РПЛ. Желаю черно-белым успешного завершения сезона! Вперед, «Торпедо» – сказал Самошников.
В текущем сезоне ФНЛ защитник отыграл 24 матча, забил 1 гол и отдал 5 голевых передач.
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