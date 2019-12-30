Защитник «Торпедо» Самошников покинул команду. Он сообщил о переходе в клуб РПЛ 22-летний футболист пополнил ряды «автозаводцев» летом 2019 года.

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Защитник московского «Торпедо» Илья Самошников покинул столичный клуб, о чем сообщается на официальном сайте команды. Отмечается, что 22-летний игрок разорвал контракт с «Торпедо» по собственному желанию. Соответствующий пункт был в его соглашении.

«Я принял непростое решение продолжить карьеру в другом клубе. В «Торпедо» дружный коллектив и все организовано на высоком уровне, что позволило мне развиваться в профессиональном плане. И теперь меня ждет новый вызов.

Я благодарен за теплое отношение тренерского штаба, администрации, болельщиков. Я получил замечательные эмоции за время, проведенное в команде. Но, как спортсмен, я всегда хочу стремиться к самым высоким целям и прошу вас с пониманием отнестись к тому, что в скором времени я перейду в клуб РПЛ. Желаю черно-белым успешного завершения сезона! Вперед, «Торпедо» – сказал Самошников.

В текущем сезоне ФНЛ защитник отыграл 24 матча, забил 1 гол и отдал 5 голевых передач.