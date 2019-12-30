Влашич опередил Акинфеева в голосовании по выбору лучшего футболиста ЦСКА в декабре Об этом сообщает клубная пресс-служба.

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Хавбек московского ЦСКА Никола Влашич – лучший футболист армейцев по итогам декабрьских матчей.

В уходящем месяце полузащитник провел три матча и забил один гол. Он отличился в поединке Лиги Европы против «Эспаньола» (1:0) и принес победу своей команде.

Таким образом, он опередил в голосовании, которое проходило среди болельщиков, голкипера Игоря Акинфеева (16%, 2-е место), а также полузащитника Ивана Облякова (13%, 3-е место).

Добавим, что Влашич признан игроком месяца второй раз кряду.