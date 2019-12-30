Головин занял второе место в голосовании по выбору лучшего футболиста «Монако»

Форвард «Монако» Виссам Бен-Йеддер признан лучшим игроком команды по итогам первой половины сезона в чемпионате Франции.
Отмечается, что футболист набрал 69% голосов. Таким образом, он опередил российского полузащитника Александра Головина, а также голкипера Бенжамена Леконта.
В текущем сезоне чемпионата Франции Бен Йеддер отыграл 16 матчей и забил 13 голов. Он возглавляет гонку бомбардиров.
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