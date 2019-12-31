Владислав Радимов: Готов поспорить: весной Кокорин забьет больше, чем любой другой футболист Этой осенью он вышел на свободу и вернулся в питерский клуб.

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Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился ожиданиями от возвращения на поле российского форварда Александра Кокорина.

«Давайте я так скажу: я видел две игры – товарищеские и тренировки с участием Кокорина. Так вот, Кокорин усилит «Зенит» и станет сильнейшим нападающим в России. Мне так кажется. Я могу ошибаться, как и любой другой человек. Но на данный момент я считаю, что это сильнейший нападающий в России, если начнет играть.

Более того, я готов даже поспорить: по весенней части чемпионата Кокорин забьет больше голов, чем любой другой футболист. Если кто-то готов предложить мне противоположное пари, то я готов принять его», – цитирует Радимова «Спорт уик-энд».

Кокорин не играл с осени 2018 года. Он отбывал срок за участие в избиении трех человек в центре столицы, а в сентябре был отпущен по УДО.

Ранее гендиректор «Зенита» Александр Медведев отметил, что форвард будет готовиться к весенней части чемпионата по индивидуальной программе.