Джикия и Зобнин поздравили фанатов «Спартака» с наступающим Новым годом (видео) Соответствующий ролик был опубликован в клубном Instagram.

Капитан «Спартака» Георгий Джикия, а также полузащитник красно-белых Роман Зобнин обратились к болельщикам столичного клуба в преддверии Нового года.

«Дорогие болельщики футбольного клуба «Спартак» Москва. Я поздравляю вас с наступающим праздником и хочу пожелать вам, чтобы у вас в жизни все было так, как вы хотите. Чтобы любое ваше начинание заканчивалось успехом, а в вашем доме всегда был уют, тепло, и чтобы родные и близкие всегда были здоровы и счастливы. Всего вам самого хорошего! С наступающим Новым годом!» – сказал защитник.

«Уважаемые красно-белые! От лица всей команды хочу поздравить вас с грядущим Новым годом! Хочу пожелать вам счастья и здоровья. Болейте за «Спартак» – мы очень ценим вашу поддержку. Приходите на стадион, мы будем радовать вас своей игрой. С Новым годом!» – добавил полузащитник красно-белых.

По итогам первой половины сезона «Спартак» занял 10-е место в таблице РПЛ, набрав 22 очка.