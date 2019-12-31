Хави: Гвардиола понимает, насколько велика разница между «Манчестер Сити» и «Ливерпулем» Специалист решил сделать ставку на Лигу чемпионов.

Бывший полузащитник «Барселоны» Хави Эрнандес, игравший под руководством Хосепа Гвардиолы, сообщил, что наставник «Манчестер Сити» тяжело воспринимает текущее положение дел в чемпионате Англии.

«Гвардиола – настоящий победитель, и он не может смириться с преимуществом «Ливерпуля», потому что понимает, насколько велика разница между его командой и мерсисайдским клубом. Но зная этого человека, могу заверить вас, что он никогда не сдастся.

Допускаю, что он сделает ставку на Лигу чемпионов, поскольку уже выигрывал Премьер-лигу. К тому же, в этом сезоне титул, скорее всего, достанется именно «Ливерпулю», – цитирует Хави Mirror.

На данный момент «Ливерпуль» занимает 1-е место в таблице АПЛ, набрав 55 очков. «Сити» расположился на 3-й строчке и уступает «красным» 14 очков.

Добавим, что в 1/8 финала Лиги чемпионов «горожанам» предстоит сыграть с мадридским «Реалом».