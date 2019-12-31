«Реал» предложил Бензема новый контракт на улучшенных условиях

Мадридский «Реал» хочет сохранить французского форварда Карима Бензема. Согласно источнику, «сливочные» предложили игроку продлить трудовое соглашение до 2022 года на улучшенных финансовых условиях.
В текущем сезоне 32-летний нападающий отыграл 23 матча, забил 16 голов и отдал семь голевых передач.
Добавим, что он выступает за испанский гранд с 2009 года. За это время футболист стал четырехкратным победителем Лиги чемпионов и двукратным чемпионом Испании.
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